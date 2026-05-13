Son 2.’lik 2007’de

Kara Kartal, son dönemde ligde ilk 2'den uzak kaldı. Son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda alan Beşiktaş, son 5 sezonda 2 dördüncülük, 2 altıncılık ve 1 kez de üçüncülük yaşadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son ikinciliğini 2006-07 sezonunda yaşadı. 2007'den bu yana 4 şampiyonluk kazanan Kartal, diğer sezonlarda ilk 2'ye giremedi.