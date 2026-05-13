Cerny’nin aklı ABD’de

13 Mayıs 2026 06:50
2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Çekya Milli Takımı'nın aday kadrosunu bekleyen Vaclav Cerny'nin performansı ülkesinde soru işareti oluşturdu. Beşiktaş'ta düşüş yaşayan Cerny'nin aday kadroya alınmayacağı dile getirildi. Çek basını, Vaclav Cerny'nin Çekya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmadığını yazdı.