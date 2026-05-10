Sessiz protesto

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına aylar öncesinden havlu atan, geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'a elenen Beşiktaş'ta taraftarların tepkisi dün akşam da devam etti. Kupa maçından sonra teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim kurulunu istifaya davet eden siyah-beyazlı futbolseverler, Trabzonspor derbisi başlar başlamaz tezahürat yapmadı. Karşılaşmadan önce sosyal medyadan yapılan çağrıyla Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu. Ev sahibi ekibin taraftarı 5 dakikanın ardından takımlarına tezahüratlarla destek vermeye başladı.