Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Serdal Adalı kulübüyle görüştü

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Felix Uduokhai ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gaziantep FK maçındaki performansıyla göz dolduran Tiago Djalo'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadou'nun yanına partner arayışında olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın yönetime Rick van Drongelen'in ismini verdi.

OYUNCU İKNA EDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Samsunspor'da forma giyen Hollandalı defans oyuncusu için Karadeniz ekibiyle ön görüşme yaptığı öne sürüldü. 27 yaşındaki oyuncunun yanı sıra menajerinin de transfer için ikna edildiği kaydedilirken, Samsunspor yönetimiyle henüz nihai anlaşmaya varılamadı. 53 yaşındaki teknik adam, Agbadou ve Drongelen'den oluşacak defansın, rakip forvetleri fiziksel olarak yıpratacak, hava toplarında etkili bir savunma hattı olacağı görüşünde.

SAVUNMANIN LİDERİ

Rick van Drongelen'in bu sezonki verileri, 'savunma liderliği' ile 'top dağıtıcı' rollerini ne kadar dengeli bir şekilde üstlendiğinin net kanıtı oldu. 30 karşılaşmanın 29'una ilk 11'de başlaması ve maç başına 88 dakika sahada kalması, takımın savunma kurgusunun merkezinde vazgeçilmez bir figür olduğunu gösteriyor. İkili mücadele kazanma oranının yüzde 50'nin üzerinde (hava topu yüzde 54) olması dikkat çekiyor.

OSIMHEN'E ADIM ATTIRMADI

Hollandalı savunmacı, Samsunspor'un kendi evinde lider Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği maçta ünlü golcü Victor Osimhen'i başarıyla marke etmişti. Nijeryalı yıldıza adeta adım attırmayan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ofansa da önemli katkı sundu. Trendyol Süper Lig'de 30 maçta süre alan van Drongelen, 2 gol ve 2 asistle 4 gole direkt etki etti.