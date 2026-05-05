CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Serdal Adalı kulübüyle görüştü

Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Serdal Adalı kulübüyle görüştü

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen için Samsunspor ile ön görüşme yaptığı ileri sürüldü. Teknik direktör Sergen Yalçın 27 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu işaret etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Serdal Adalı kulübüyle görüştü

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Felix Uduokhai ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gaziantep FK maçındaki performansıyla göz dolduran Tiago Djalo'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Emmanuel Agbadou'nun yanına partner arayışında olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın yönetime Rick van Drongelen'in ismini verdi.

OYUNCU İKNA EDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Samsunspor'da forma giyen Hollandalı defans oyuncusu için Karadeniz ekibiyle ön görüşme yaptığı öne sürüldü. 27 yaşındaki oyuncunun yanı sıra menajerinin de transfer için ikna edildiği kaydedilirken, Samsunspor yönetimiyle henüz nihai anlaşmaya varılamadı. 53 yaşındaki teknik adam, Agbadou ve Drongelen'den oluşacak defansın, rakip forvetleri fiziksel olarak yıpratacak, hava toplarında etkili bir savunma hattı olacağı görüşünde.

SAVUNMANIN LİDERİ

Rick van Drongelen'in bu sezonki verileri, 'savunma liderliği' ile 'top dağıtıcı' rollerini ne kadar dengeli bir şekilde üstlendiğinin net kanıtı oldu. 30 karşılaşmanın 29'una ilk 11'de başlaması ve maç başına 88 dakika sahada kalması, takımın savunma kurgusunun merkezinde vazgeçilmez bir figür olduğunu gösteriyor. İkili mücadele kazanma oranının yüzde 50'nin üzerinde (hava topu yüzde 54) olması dikkat çekiyor.

OSIMHEN'E ADIM ATTIRMADI

Hollandalı savunmacı, Samsunspor'un kendi evinde lider Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği maçta ünlü golcü Victor Osimhen'i başarıyla marke etmişti. Nijeryalı yıldıza adeta adım attırmayan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ofansa da önemli katkı sundu. Trendyol Süper Lig'de 30 maçta süre alan van Drongelen, 2 gol ve 2 asistle 4 gole direkt etki etti.

G.Saray'dan savunmaya dünya yıldızı hamlesi!
İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Başkan Erdoğan "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek müjdeyi verdi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
Torreira G.Saray'dan ayrılacak! İşte nedeni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. 00:29
Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! 00:23
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 00:23
F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! 00:23
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! 00:23
F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! 00:23
Daha Eski
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım 00:23
Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! 00:23
F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... 00:23
Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı 00:23
Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? 00:23
F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek 00:23