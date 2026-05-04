Ersin tarihe geçti

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin adını tarihe yazdırdı. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı kulübün tarihinde gol yemeden en çok maç tamamlayan kaleciler listesinde 41 maçla 5'inci sıraya yükseldi. Bu kategoride efsane kaleci Necmi Mutlu 130 maçla zirvede yer alıyor. Sabri Dino 103, Rasim Kara 52 ve Zafer Öğer 47 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
Beşiktaş Haberleri — 04 Mayıs 2026
