Adalı’dan Hayal’e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Özel Hareket Başkanı Ünsal Hayal'i, Ankara'daki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki makamında ziyaret etti. Ziyarette; İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkanlar Murat Kılıç ve Kaan Kasacı, Genel Sekreter Uğur Fora ile İcra Kurulu Üyesi Murat Kelkitlioğlu da yer aldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
