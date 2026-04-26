Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan El Bilal Toure harekatı!

Başkan Serdal Adalı gelecek sezon da El Bilal Toure’ye Beşiktaş forması giydirmek için maliyet analizlerini yaptı. Siyah-beyazlı kurmaylar 10-11 milyon euro bandında bonservis bedeliyle mutlu sona ulaşmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'tan El Bilal Toure harekatı!

Siyah-beyazlı kulüp gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Serdal Adalı yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği El Bilal Toure'nin tapusunu almak için harekat başlattı. Transfer komitesinin Corendon Alanyaspor karşılaşmasında başarılı oyununu golle taçlandıran 24 yaşındaki Malili forveti takımda tutmak adına maliyet analizlerini tamamladığı ve bütçe sınırlarını belirlediği ifade edildi.

ATALANTA'DAN İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Beşiktaşlı yetkililer satın alma opsiyonu 15 milyon euro olan yıldız forvet için Serie A temsilcisi Atalanta ile pazarlık masasına oturdu. İdareciler bu transferi kulübün finansal gerçeklerine uygun bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar bonservis bedelini 10-11 milyon euro bandına çekerek mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Bu rakamın yeni sezon transfer bütçesi içerisinde makul bir seviyede tutulacağı ve uzun vadeli ödeme planlarıyla şekillendirileceği öğrenildi.

ADALI: ÇOK DÜZGÜN ÇOCUK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, El Bilal Toure'nin takımda kalmasını arzu ettiklerini söylemişti. Adalı "Çok düzgün bir çocuk, Toure'yi almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü isteyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ben çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor" ifadelerini kullanmıştı.

12 GOLLÜK KATKI

Corendon Alanyaspor maçında 93 günlük gol hasretine son veren El Bilal Toure, ofansa yaptığı katkıyla otoritelerin beğenisini kazandı. 18 Süper Lig sınavında şans bulan ve 5 kez ağları sallayan 24 yaşındaki golcü, 5 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol kaydeden Toure, toplamda 12 gole direkt etki etti.

