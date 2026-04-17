Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber! Kosovalı yıldızın kararı belli oldu

Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber! Kosovalı yıldızın kararı belli oldu

Beşiktaş’ın gündemindeki Edon Zhegrova transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı oyuncunun geleceği ile ilgili İtalyan gazeteciden flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 16:11
Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber! Kosovalı yıldızın kararı belli oldu

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş; transferde yıldız isimlere yöneliyor.

Siyah-beyazlıların, Juventus'ta forma giyen Kosovalı yıldız Edon Zhegrova ile ilgilendiği gündeme gelmişti.

İLERİ DÜZEYDE GÖRÜŞME YOK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş iddialarına rağmen Edon Zhegrova ile siyah-beyazlı kulüp arasında şu an için somut bir gelişme bulunmuyor. Yıldız oyuncunun transfer gündeminde yer aldığı öne sürülse de, taraflar arasında ileri düzeyde bir görüşmenin olmadığı öğrenildi.

KULÜBÜNDE KALICI OLMAK İSTİYOR

Öte yandan Zhegrova'nın mevcut durumda tüm odağını kulübüne verdiği belirtildi. Başarılı futbolcunun, Juventus'ta kalıcı olabilmek ve takıma maksimum katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Teknik ekibin de oyuncunun performansından memnun olduğu ve sezon sonuna kadar kadrodaki rolünün devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

NİHAİ KARAR YAZ AYINDA

Transfer konusunda nihai kararın ise sezonun tamamlanmasının ardından verileceği öğrenildi. Yaz transfer döneminde oyuncunun geleceğine ilişkin daha net gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
Pape Matar Sarr derbisi! F.Bahçe ve G.Saray...
Arda Güler’e Mourinho sürprizi! Real Madrid’de yeni dönem başlıyor...
Başkan Erdoğan'dan Antalya'dan dünyaya mesaj: İnsanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir
Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe...
F.Bahçe'ye transferde kötü haber!
G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Osimhen... G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Osimhen... 16:13
Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber! Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber! 16:11
F.Bahçe maç öncesi etkinlikleri iptal etti F.Bahçe maç öncesi etkinlikleri iptal etti 15:49
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 15:32
Pape Matar Sarr derbisi! F.Bahçe ve G.Saray... Pape Matar Sarr derbisi! F.Bahçe ve G.Saray... 15:07
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları 14:47
Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe... 14:41
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgisi! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgisi! 14:40
G.Saray'da seçim tarihi açıklandı! G.Saray'da seçim tarihi açıklandı! 14:19
G.Saray Gençlerbirliği maçına hazır! G.Saray Gençlerbirliği maçına hazır! 13:48
Galatasaray-Zaragoza maç bilgileri! Galatasaray-Zaragoza maç bilgileri! 13:44
Fenerbahçe Opet-Uni Girona maçı detayları! Fenerbahçe Opet-Uni Girona maçı detayları! 13:31