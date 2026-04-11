Kalede öncelik Altay’da olacak

Yeni sezonda kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Altay Bayındır ismi listede ilk sırada geliyor. Kaleci rotasyonunu tamamen yerli isimlerden kurmak isteyen teknik heyette öncelik Altay'da olacak. Manchester United'da geri planda kalan ve kontratı 2027'de bitecek milli eldivenin sezon sonunda ayrılmak istediği belirtildi. Altay'ın Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
11 Nisan 2026 06:50
Yeni sezonda kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Altay Bayındır ismi listede ilk sırada geliyor. Kaleci rotasyonunu tamamen yerli isimlerden kurmak isteyen teknik heyette öncelik Altay'da olacak. Manchester United'da geri planda kalan ve kontratı 2027'de bitecek milli eldivenin sezon sonunda ayrılmak istediği belirtildi. Altay'ın Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.