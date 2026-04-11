Hedef kupa

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. Yalçın, "Güzel bir maç oldu. Değişik oyuncularla oynadık. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmak iyi oldu. Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz" dedi. Mircea Lucescu'yu unutmayan başarılı hoca, "Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok iyi bir insandı. Bana çok sahip çıktı, baba gibi davrandı. Önemli bir değeri kaybettik" ifadelerini kullandı.