Kondisyon depoladılar

Beşiktaş Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın evinde Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki basına kapalı idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik heyet, kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde durdu. Isınma koşularıyla başlayan idman sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi. Kartal bugün saat 17.00'deki antrenmanın ardından tesislerde kampa girecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
