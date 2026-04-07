Cerny’den sert paylaşım

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin uzatma anlarında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararı sonrası Vaclav Cerny'nin yaptığı paylaşım gündem oldu. Çekyalı yıldız, siyah-beyazlı kulübün maç sonunda yaptığı "Emek hırsızları" başlıklı paylaşımına "İğrenç!" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
