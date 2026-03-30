Beşiktaş transferde yerli oyunculara yöneldi!

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar takımdaki yerli kalitesini de yukarı çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci transferi yapacak olan Kartal'ın rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Lille forması giyen Berke Özer'i gündemine aldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Yönetimin 25 yaşındaki milli file bekçisi için sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor. Bu sezon forma giydiği 38 maçta kalesinde 48 gol gören 1.91 boyundaki Berke, 12 maçta ise kalesini gole kapattı. Berke'nin Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 25 yaşındaki Berke Özer'in 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Kartal'ın listesindeki bir başka isim ise Porto forması giyen Deniz Gül. Yönetimin, Galatasaray'ın da ilgilendiği 21 yaşındaki golcü için kısa süre içinde girişimlere başlayacağı ve sezon sonu teklif yapacağı belirtiliyor. Deniz'in kontratı 2029'da bitecek.

Bu sezon 34 maçta forma giyen 21 yaşındaki Deniz Gül, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asiste imza attı.