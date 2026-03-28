Orkun’u çok seviyorum

28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Beşiktaş'ta son dönemde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve 32 maçta 6 gol, 7 asistle takımın en skorer ismi olan Orkun Kökçü'nün A Milli Takımımız'ın Romanya maçında ilk 11'de başlamaması tartışmaları beraberinde getirmişti. Teknik direktör Montella, bu tercihiyle ilgili olarak, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. Saygımız sevgimiz çok güzel aramızda. Kendisinin formda olduğunu biliyordum. Çok zorlandım bu kadro seçiminde. Pragmatik düşünmem gerekirse kendi konfor alanım için değil takım için çalışıyorum. İsmail gibi özellikleri barındıran bir futbolcuya ihtiyacımız vardı bu maçta. Bu seçimi yaparken zorlandık. İstatistikleri, formda olduğunu biliyorum. Ben takımın iyiliğini düşünüyorum. En iyisi ne olabilir, onu uygulamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.