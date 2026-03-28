Bir haftada 2 derbi olabilir

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalırsa bir haftada iki derbiye birden çıkabilir. TFF, Tüpraş Stadı'nda oynanacak Avrupa Ligi finali nedeniyle Türkiye Kupası yarı final maçlarını 5-6-7 Mayıs tarihlerine ertelemişti. Kara Kartal, çeyrek finalde Alanyaspor'u elemesi halinde fikstürde çifte derbi ihtimali doğacak. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de Konyaspor karşısında tur atlaması gerekiyor. Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile yarı finalde karşı karşıya gelebilir. Bu maçın hemen ardından ise ligde Trabzonspor'u ağırlayacak.