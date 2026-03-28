Beşiktaş transferde ısrarcı! Altay Bayındır ve Salih Özcan...

Beşiktaş transferde ısrarcı! Altay Bayındır ve Salih Özcan...

Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş, iki milli yıldızın peşinde. Yönetim, Manchester United’dan kaleci Altay Bayındır ve Borussia Dortmund’un dinamosu Salih Özcan’a siyah-beyazlı formayı giydirmek amacıyla tüm şartlarını zorluyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla sıralamada 4. sıraya yükselen Beşiktaş, gelecek sezon işi sıkı tutuyor. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, takım kalitesinin daha da yukarı çekilmesini istiyor. Kara Kartal'ın bu doğrultuda iki milli yıldızın peşinde olduğu öğrenildi.

Yönetim, ara transferde de gündeme gelen Altay Bayındır ve Salih Özcan'ı yaz transferinde kadroya katmak amacıyla tüm şartlarını zorluyor. İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da oynayan 27 yaşındaki Altay Bayındır'ın, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl daha bulunan milli eldiveni bonservissiz transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın İngiliz temsilcisiyle görüşmelere başlayacağı belirtildi. Orta saha takviyesi konusunda da Salih Özcan'ın ilk sırada olduğu bildirildi. 28 yaşındaki Özcan'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı, anlaşmanın sağlanması halinde Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcu da bonservissiz kadroya katılacak.

