Milan ciddi

Emirhan Topçu'nun siyah-beyazlı forma altında sergilediği başarılı performans Avrupa devlerinin dikkatinden kaçmıyor. Serie A'nın köklü kulübü Milan'ın 25 yaşındaki stoper için resmi adım attığı ileri sürüldü. İtalyan devinin genç savunmacı için siyah-beyazlı kulübe teklif sunduğu öğrenildi. Teklifin detayları henüz netleşmedi. Beşiktaş cephesinin teklife nasıl bir yanıt vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Emirhan Topçu'nun geleceği iki kulüp arasında yapılacak görüşmelere göre şekillenecek.

63 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Beşiktaş'ın 2024 yaz döneminde Çaykur Rizespor'dan renklerine kattığı Emirhan Topçu, siyahbeyazlı formayla toplam 63 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performansıyla toplam 3 gollük katkı yaptı. Bu sezon Göztepe maçında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen siyah-beyazlı savunmacı, son 4 lig müsabakasında takımdaki yerini alamadı.