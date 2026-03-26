Pau Torres listede

Devre arasında Emmanuel Agbadou transferiyle 'nokta atışı' yapan siyahbeyazlı yönetim, Fildişi Sahilli oyuncuya savunmada eşlik edecek üst düzey stoper arayışlarına devam ediyor.

Bu kapsamda rotayı İngiltere'ye çeviren Beşiktaş'ın gündemine Aston Villa forması giyen Pau Torres'in geldiği ileri sürüldü. Kulüp yetkililerinin 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun menajeriyle kontak kurduğu ve transfer için maliyet araştırması yaptığı öğrenildi.

DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Pau Torres ismine okey verdiği aktarılırken, sezon sonunda Premier Lig ekibi ile masaya oturulacağı ve tecrübeli oyuncu için teklif yapılacağı iddia edildi.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 27 müsabakada boy gösteren İspanyol yıldız, söz konusu karşılaşmalarda skora katkıda bulunamadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen deneyimli stoperin İngiliz temsilcisiyle olan mukavelesi Haziran 2028'de sona erecek.

Pau Torres 24 kez İspanya Milli Takımı'nın forması giydi. 29 yaşındaki savunmacı milli forma altında tek golünü 2019 yılında 7-0 sonuçlanan Malta maçında kaydetmişti.

33 MİLYON EURO ÖDEDİLER

La Liga temsilcisi Villarreal'de kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Pau Torres, 2023 yazında Ada macerasına yelken açtı. Aston Villa o dönem İspanyol futbolcunun bonservisine tam 33 milyon euro ödedi. Tecrübeli oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'nın 22 Ocak'ta Kadıköy'de oynadığı Fenerbahçe maçında kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı.

SOĞUKKANLI VE TEKNİK OYUNCU

Sol ayağı temiz olan Pau Torres, geriden pasla oyun kurmada oldukça başarılı. Soğukkanlı yapısıyla baskı altındayken kolay kolay hata yapmıyor. 1.92'lik boyunun getirmiş olduğu avantaj sayesinde havadan güçlü. Uzun ve dikine paslarla hızlı hücum başlatabilen İspanyol savunmacı, tam bir sistem oyuncusu. Emmanuel Agbadou'nun kesici özelliği düşünüldüğünde, Pau Torres transfer edildiği takdirde geriden oyun kurma yeteneği ile siyah- beyazlıların defansına ilaç olabilir.