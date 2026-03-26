CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Güveni boşa çıkardılar

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarıyla geçen yaz kadroya dahil edilen Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. İki oyuncuya sezon sonunda veda edilmesi planlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın siyah-beyazlı takımda işbaşı yaptıktan sonra yönetimden ilk olarak Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı'nın kadroya katılmasını talep etmişti. 53 yaşındaki teknik adam yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz için "Elimde olsun, 1 ay içinde onu eski formuna kavuşturur, yıldız yaparım" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Sazdağı ise yerli rotasyonu için Süper Lig ekibi Kayserispor'dan renklere bağlanmıştı. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan deneyimli kanat oyuncusu Beşiktaş kariyerine golle başlasa da son dönemde düşük performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Yedek kulübesine mahkum kalan ve ligde son golünü Eyüpspor'a kaydeden Cengiz Ünder, Süper Lig'de 2 ayda skora katkıda bulunamadı. Beşiktaş'ta eline gelen fırsatı yine değerlendiremeyen tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılma ihtimali ortadan kalktı.

GEZGİN ADAM CENGİZ

Fenerbahçe yönetimi, kadro planlarında yer almayan Cengiz Ünder'i sürekli kiralıyor. Şubat 2025'te MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık giden 28 yaşındaki sağ kanat, 4 aylık ABD macerasının ardından sarılacivertli takıma dönmüştü. Tecrübeli oyuncu daha sonra geçen yıl eylülde siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmuştu. Cengiz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

GİDEBİLİR RAPORU

Beklentilerin çok uzağında kalan bir diğer isim Gökhan Sazdağı oldu. Sezonun ilk yarısında birçok maçta bireysel hatadan dolayı takımının gol yemesine sebebiyet veren 31 yaşındaki sağ bek, Amir Murillo'nun Marsilya'dan transfer edilmesinin ardından formaya hasret kaldı. Son 6 lig karşılaşmasında kadroda olmasına rağmen süre dahi alamayan tecrübeli oyuncu için 'Gidebilir' raporunun verildiği öğrenildi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
