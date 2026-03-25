Toure’den sıkı mesai

25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Sakatlığını atlatan ve milli ara sonrası takıma katılması planlanan El Bilal Toure, bireysel çalışmalarını aksatmıyor. Takımın izinli olduğu günlerde dahi sıkı bir çalışma programı uygulayan Fildişi Sahilli yıldız fiziksel olarak güçleniyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Toure'nin 5 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde kadroda olması amaçlanıyor.