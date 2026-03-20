Orkun uçurdu

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Orkun Kökçü, ligin ikinci yarısına damgasını vurmaya devam ediyor. Geldiği ilk günlerde eleştirilerin hedefinde bulunan milli futbolcu, ara dönemde takımla birlikte daha iyi çalışarak formuna kavuştu. Kasımpaşa karşısında da galibiyetin mimarı oldu. İlk olarak 11'de perdeyi arayan Hyeon-Gyu Oh harika bir orta yapan Orkun, ilk yarının son anlarında ise fileleri havalandırdı. Murillo'nun ortasına gelişine vurarak kalecinin üzerinden topu aşırtarak filelere gönderen 25 yaşındaki futbolcu gecenin yıldızı oldu. Takımının attığı iki golde de doğrudan pay sahibi olan Orkun, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde tabela katkısı yarattı. Bu sürede gol sevinci yaşayan Orkun Kökçü, 6 da asist yaparak toplamda 11 kez skorun değişmesini sağladı. Orkun sadece G.Saray derbisini boş geçti.

HYEON-GYU OH ÜÇ MAÇ SONRA ATTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh 3 maçlık suskunluğunu Kasımpaşa karşısında bozdu. Takıma katıldıktan sonra çıktığı 3 maçta 1'er kez rakip fileleri havalandıran Güney Koreli yıldız, 3 maçtır sessiz kalıyordu. 24 yaşındaki oyuncu 11'de Orkun'un ortasına harika bir tek vuruş yaparak dün takımını öne geçirdi.

AMİR MURİLLO İLK ASİSTİNİ YAPTI

Siyah-beyazlı takımın yeni sağ beki Amir Murillo, Süper Lig'deki ilk asistini yaptı. Daha önce Göztepe karşısında fileleri havalandıran 30 Murillo, kupadaki Çaykur Rize mücadelesinde de golünü atmıştı. Dün Kasımpaşa karşısında 45. dakikada Orkun'un attığı harika golde ortayı yapan Panamalı yıldız, ilk asistini yaptı. 30 yaşındaki oyuncu savunmada da iyiydi.

CENGİZ ÜNDER ZORU BAŞARDI

Cengiz Ünder dün kaçırdığı gollerle dikkat çekti. Mücadelenin 71. dakikasında Asllani'nin yerine oyuna dahil olan Cengiz, iki net pozisyon buldu. Kaleci Gianniotis ile karşı karşıya iki pozisyonda da topu üzerine vuran ve yararlanamayan Cengiz zoru başardı. Milli yıldızın kaçırdığı gollere teknik direktör Sergen Yalçın kulübede reaksiyon gösterdi.