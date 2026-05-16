Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 14. Uluslararası Fetih Kupası öncesi açıklamalarda bulundu!

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 11:49

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3-7 Haziran tarihleri arasında Okçular Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Fetih Kupası öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı’nı, Türkiye sporunun ve gençliğinin yüzyılı yapmayı hedefliyoruz ve bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sporun her noktasında büyük atılımlar ve gelişmeler var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen, destek veren federasyonlara ve sporculara teşekkür ediyorum. Türk okçuluğu önemli başarılar elde etmeye başladı" dedi.