Yarı finalde Türk derbisi

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.
19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı 77-76 yenerek yarı finale yükseldi. Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da siyah-beyazlı ekip 40-32 önde tamamladı. Beşiktaş yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Başkan Serdal Adalı oyuncuları maç sonrası tebrik etti.