Olaitan’dan katkıya devam

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın kış döneminde Göztepe'den renklerine bağladığı Junior Olaitan, skora katkı vermeyi sürdürüyor. El Bilal Toure'nin yokluğunda karşılaşmaya sol kanatta başlayan Beninli yıldız, 56'ncı dakikada perdeyi açtı. Velo'dan seken topta kaleye füze gönderen Olaitan, Gençlerbirliği savunmasının direncini kıran isim oldu. Göztepe karşısında da ağları sallayan 23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında ikinci golünü kaydetti.