Sergen Yalçın'dan derbi sonrası oyuncularıyla toplantı: Pes etmek yok

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta 90 dakika sonrası büyük üzüntü yaşandı. Ligde en son 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar 4 ay sonra yine bir derbide hüzün yaşadı. 90 dakikanın ardından Ozan Ergün ve VAR hakemlerine ateş püsküren teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. 53 yaşındaki teknik adam talebelerini sahada ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.

ŞANSSIZLIK YAŞADIK

Yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayan deneyimli Yalçın"Kaldırın kafanızı. Pes etmek yok. İkinci yarıda rakipten daha iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek sonuç daha farklı olabilirdi. Şanssızlık yaşadık. Yenilsek bile kalan haftalarda sizden böyle mücadele etmenizi istiyorum. Artık bu maçı unutup ve önümüzdeki haftalara bakmalıyız. Beşiktaş'ta hedefler bitmez. Ligi en iyi yerde tamamlayıp Türkiye Kupası'nı camiamıza hediye etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştuğu öğrenildi.