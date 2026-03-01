Kartal pençesi

Kış döneminde 7 oyuncu takviyesiyle güçlenen Beşiktaş, doludizgin yoluna devam ediyor. Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi 4-0 nen Kartal, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. En tehlikeli atağı Kartal geliştirdi. 32'nci dakikada Rıdvan'ın ortasında ön direkte Hyean-Gyu Oh vurd, top auta gitti.

OLAITAN ÇOK NET KAÇIRDI

İkinci devrede oyunu domine eden Beşiktaş, üçüncü bölgede etkili oldu. 52'de Cerny'nin kullandığı kornerde arka direkte Agbadou, kafayla topu ağlara yolladı, konuk ekip üstünlüğü yakaladı. 73'te Oh'un ara pasında ceza sahası içinde Cerny vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

90+2'de kaleciyle karşı karşıya kalan Olaitan'ın vuruşunu Gökhan ayağıyla çıkardı. Maçtan zaferle ayrılan ve 3'te 3 yapan Kartal, Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe'yi 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti. Göztepe maçında sakatlanan ve sahalardan 1.5 ay uzak kalması beklenen Emirhan Topçu'nun yerine Felix Uduokhai görev yaptı. Sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yerine ise Cengiz forma giydi.

YALÇIN LOCADAN İZLEDİ

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Gözteepe maçında bu sezon dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında yer alamadı. 53 yaşındaki teknik adam karşılaşmayı locadan takip etti. Yedek kulübesinde yardımcı antrenör Murat Kaytaz siyah-beyazlı oyunculara taktik verdi.

BURASI BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki antrenör şu değerlendirmeyi yaptı: "İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık. Takım savunmasında çok iyiyiz. Duran top işine çok kafa yoruyoruz. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Burası Beşiktaş. Bu takım her maçı kazanmaya oynar."

BAŞKAN ADALI TRİBÜNDE

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte Kocaeli'ne gitti.

Maç öncesi stadyum çevresindeki güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen Başkan Adalı, polis ekipleriyle görüştü.

Adalı daha sonra taraftarlarla birlikte stada giriş yaptı. Siyahbeyazlı kulübün Başkanı, maç sonrası taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşadı.

SAVUNMA OTURMAYA BAŞLADI

SİYAH-BEYAZLILAR ligde oynadığı son iki karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

23'üncü haftada Göztepe'yi 4-0 gibi farklı skorla deviren Beşiktaş, bu hafta ise Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu deplasmanda kalesini gole kapatan Kartal, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını 7'ye yükseltti.

KÖRFEZ'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

16 sezon sonra rakibiyle Kocaeli'de karşılaşan Beşiktaş deplasmandan yine mutlu döndü. 2008-09 sezonunda Körfez'de oynanan son maçı Kartal 3-1 kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında Kocaelispor'u 3-1 yenen siyah- beyazlı takım, rakibine rövanşı vermedi.

İki takım Türkiye Kupası grup maçında 1-1 berabere kalmıştı.Ü

OH'UN AİLESİNDEN DESTEK

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine kattığı Oh'a ailesinden destek...

Güney Koreli golcünün annesi, babası ve iki kardeşi Turka Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmayı tribünden takip etti.

3 gol, 1 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki forvet, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı.