Haberler Beşiktaş Çilingir Cerny sahnede

Çilingir Cerny sahnede

Beşiktaş’ın Çekyalı yıldızı Vaclav Cerny, Kocaelispor karşısında da klasını konuşturdu. Geçen hafta Göztepe galibiyetinde asist yapan, 28 yaşındaki Cerny, Agbadou’nun golünde de asisti yapan isim oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Çilingir Cerny sahnede
Kocaelispor galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri de Vaclav Cerny oldu. Beşiktaş'ın Çekyalı kanat oyuncusu, Emmanuel Agbadou'nun golünde asisti yaptı. 52. Dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen 28 yaşındaki yıldız, sağ taraftan kullandığı kornerde Agbadou'yu golle buluşturdu. Geçen hafta 4-0'lık Göztepe galibiyetinde de asist yapan Cerny, siyah-beyazlılarda oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asiste ulaştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çekyalı hücumcu, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
