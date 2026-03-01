CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Agbadou hava yolları

Agbadou hava yolları

Beşiktaş’ta yeni transferler, golleri sıralamaya devam ediyor. Oh, Olaitan ve Murillo’dan sonra 1.92’lik Agbadou da Kocaelispor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydedip siyah-beyazlı taraftarları mest etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50
Agbadou hava yolları

Sergen Yalçın yönetiminde beklediği çıkışı yeni transferleriyle birlikte yakalamayı başaran ve ligde 12 maçtır bileği bükülmeyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u da 1-0 mağlup ederek, müthiş serisini sürdürdü. Kara Kartal'a galibiyeti getiren isim, devre arasında kadroya katılan yeni transferi Emmanuel Agbadou oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 52. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Vaclav Cerny, sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahasında olan 1.92 boyundaki Agbadou, sol köşeye doğru yaptığı şık kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı zorlu karşılaşmada öne geçirdi.

İLK MAÇINDA ASİST DE YAPTI

Devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilen Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü kaydetti. Beşiktaş'ta 4. karşılaşmasında golle tanışan 28 yaşındaki savunmacı, Dolmabahçe'de 2-2 biten ve ilk kez forma giydiği Alanyaspor maçında da asist yapmıştı. Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferlerinden Hyeon-Gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou siyah-beyazlı forma ile gol atarken 4. maçına çıkan Kristjan Asllani henüz ağları sarsamadı.

BU SEZON İLK KEZ 3'TE 3

Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez arka arkaya 3 galibiyet elde etti. Siyahbeyazlılar, Kocaelispor'dan önce ligde Başakşehir'i 3-2 ve Göztepe'yi 4-0 mağlup etmişti. Kara Kartal, Nisan-Mayıs 2025 arasından beri ligde ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ

Kocaelispor galibiyetine attığı golle damga vuran Emmanuel Agbadou, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını vurguladı. Fildişi Sahilli yıldız stoper, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık" dedi. Attığı gol hakkında da konuşan Agbadou, "Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

