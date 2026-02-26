CANLI SKOR ANA SAYFA
Orta saha planları

Orta saha planları

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün cezası nedeniyle Kocaelispor maçı öncesi orta saha planlarına ağırlık veriliyor. Ndidi-Asllani ikilisini bozmayacak Sergen Yalçın’ın merkeze Olaitan’ı çekmesi bekleniyor

Orta saha planları

Ligde çıkışa geçen Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe galibiyetlerinden sonra Kocaelispor deplasmanına odaklandı. Siyah- beyazlılar, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor. Ancak son haftaların formda ismi Orkun Kökçü'nün cezalı olması nedeniyle teknik heyet de yoğun bir mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, orta sahanın merkezinde Orkun'un boşluğunu kapatmanın planlarını yapıyor. Göztepe maçındaki gibi Ndidi-Asllani ikilisini yan yana oynatmayı düşünen Teknik Direktör Sergen Yalçın, hemen önlerine Junior Olaitan'ı çekecek. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana olumlu bir görüntü çizen Olaitan, Kocaelispor deplasmanında takımın en kritik isimlerinden olacak.

CENGİZ'E GÖREV

Kocaelispor deplasmanında kanatlarda kimlerin görev alacağı da netleşiyor. El Bilal Toure ve Orkun Kökçü'nün yokluğunda kanatlarda Cerny ile Cengiz Ünder'in yer alması bekleniyor. Sol kanatta Cengiz ve sağ kanatta Cerny'nin şans bulması planlanıyor.

OLAITAN SÜRÜYOR HAZIR KITA

Siyah-beyazlı takıma ara transferde Göztepe'den gelen Junior Olaitan, çıktığı 3 maça da ilk 11'de başladı. Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalan Olaitan, Alanyaspor önünde de 88 dakika forma giymişti. Kupadaki Kocaelispor mücadelesinde de 45 dakika oynayan Beninli orta saha, Sergen Yalçın'dan formayı kaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Siyahbeyazlılar Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı. Isınma ve koşu hareketleriyle başlayan idman, daha sonra pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

