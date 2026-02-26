CANLI SKOR ANA SAYFA
Oh, Türkçe öğreniyor

Oh, Türkçe öğreniyor

Ara transfer döneminin yıldızı olan Güney Koreli forveti Hyengyou Oh, Beşiktaş'ın Youtube kanalında Türkçe konuşarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Oh, Türkçe öğreniyor

Ara transfer döneminin yıldızı olan Güney Koreli forveti Hyengyou Oh, Beşiktaş'ın Youtube kanalında Türkçe konuşarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların hazırladığı 'Türkçe 101 Plus' programında Türkçe kelimeleri telaffuz eden ve öğrenen Oh, taraftarlardan büyük ilgi topladı. Yıldız forvet, Türkçe öğrenmek istediğini de vurguladı.

