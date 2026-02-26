Oh, Türkçe öğreniyor

Ara transfer döneminin yıldızı olan Güney Koreli forveti Hyengyou Oh, Beşiktaş'ın Youtube kanalında Türkçe konuşarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların hazırladığı 'Türkçe 101 Plus' programında Türkçe kelimeleri telaffuz eden ve öğrenen Oh, taraftarlardan büyük ilgi topladı. Yıldız forvet, Türkçe öğrenmek istediğini de vurguladı.