Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Derbi Kartal'ı

Siyah-beyazlılar, son yıllardaki başarılı derbi karnesiyle kritik viraja hazırlanıyor. Kartal, doğrudan rakipleri olan G.Saray, Trabzonspor ve F.Bahçe maçlarından mutlaka 9 puan hedefliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Süper Lig'de son 12 maçını kaybetmeyen Beşiktaş, 4. sıraya yükseldi. Zirve yolunda daha üst sıraları hedefleyen Kartal'da gözler derbi maçlara çevrildi. Siyah-beyazlılar, doğrudan rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynayacağı derbileri bekliyor. Sergen Yalçın ve ekibi, Galatasaray ve Trabzonspor'la Tüpraş Stadı'nda, Fenerbahçe ile de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, 3 maçta 9 puan hedefliyor. Söz konusu 3 derbide gelmesi olası 9 puanın zirvedeki gidişata ciddi anlamda yön vereceği bildirildi.

EZELİ RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK

Son yıllarda büyük maçlarda başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, istatistikleriyle dikkat çekiyor. Tüpraş Stadı'na geçildiği 2016'dan beri Galatasaray'a karşı sadece 1 kez yenilen Kartal, Trabzonspor'a karşı da son mağlubiyetini Eylül 2023'te aldı. Ayrıca iç sahada Trabzonspor'a karşı Kasım 2021'den mağlubiyet yaşanmadı. Siyah-beyazlılar, son dönemde Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı maçlarda da son derece iyi sonuçlar alıyor. 2020 yılından bu yana Kadıköy'de oynanan lig ve kupada 4 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde edildi.

YALÇIN'LA BAŞARILI

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında derbilerde olumlu bir görüntü çizdi. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de lig ve kupada 2 maça çıkan Yalçın, 4-3 ile 2-1'lik skorlarla kazandı. Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye toplamda ise 5 maça çıkarken yalnızca 1 kez yenildi, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

5 MAÇLIK SERİ VAR

Kara Kartal, bir diğer ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı ligde ve kupada çıktığı son 5 maçı kaybetmedi. En son Eylül 2023'te bordo-mavililere deplasmanda 3-0 kaybeden Beşiktaş, daha sonra 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. İç sahada da Ekim 2021'den bu yana ligdeki 3 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet geldi.

G.SARAY'A ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a karşı iç sahada önemli bir üstünlüğe sahip... 2016'da Tüpraş Stadı'na geçen Beşiktaş, o tarihten bu yana ezeli rakibine karşı evinde çıktığı 9 lig maçında 1 kez yenilirken, 1 beraberlik ve 7 galibiyet yaşadı. Sergen Yalçın da Galatasaray'a karşı çıktığı 5 maçta 1 yenilgi, 2 beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

TARİHİ DERBİ SONUÇLARI

Beşiktaş son yıllarda derbilerde tarihi sonuçlar elde ediyor. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 2020-21'de 4-3 ve 2022-23'te 4-2'lik skorlarla kazanan Kartal, Galatasaray'ı Ağustos 2024'te Süper Kupa'da 5-0, Trabzonspor'u da Türkiye Kupası finalinde Mayıs 2024'te son saniye golüyle 3-2 devirdi.

