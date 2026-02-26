CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Jota Silva kararı! Opsiyonu kullanılacak mı?

Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulamayan Jota Silva ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın’ın Portekizli oyuncunun performansından memnun olmadığı ve 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ın sezon başında transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan haberde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli sol kanat oyuncusunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremediği öğrenildi. Yalçın'ın 26 yaşındaki yıldızı gelecek planları arasında düşünmediği ve bu nedenle Jota'nın 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Yalçın'ın gelecek sezon takımın iskeletini oluşturacak oyunculara daha fazla şans tanıdığı, Jota'nın da bu nedenle kulübeye hapsolduğu da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.

