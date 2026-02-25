Cerny-Murillo A.Ş

Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerin uyum sürecinin ardından planlarını netleştirdi. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluk yaşarken sağ kanatta Valentin Rosier–Rachid Ghezzal ikilisiyle başarıyı yakalayan Sergen Yalçın, bu sezon da benzer bir planı uygulamayı hedefliyor.

Yeni transfer Murillo'yu beğenen Yalçın'ın, Cerny ile birlikte benzer bir sistemi hayata geçirmeyi düşündüğü ifade edildi. 4-0'lık Göztepe galibiyetinde sağ kanatta görev yapan Cerny–Murillo ikilisi performanslarıyla öne çıkmıştı. Cerny asist yaparken Murillo da gol sevinci yaşamıştı. Ligde ve kupada bu ikilinin sağ kanatta forma giymesi bekleniyor.

2020-21 ÖRNEĞİNİ BEKLİYOR

Kara Kartal, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olurken sağ kanatta Valentin Rosier 3 gol, 6 asistlik katkı sağlamış; Rachid Ghezzal ise 8 gol, 18 asistle oynayarak önemli bir performans ortaya koymuştu. O dönemde iki oyuncudan toplam 35 gollük katkı alan Sergen Yalçın, benzer hücum verimliliğini Cerny–Murillo ikilisinden de almayı amaçlıyor.