CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cerny-Murillo A.Ş

Cerny-Murillo A.Ş

Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerin uyum sürecinin ardından planlarını netleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Cerny-Murillo A.Ş

Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerin uyum sürecinin ardından planlarını netleştirdi. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluk yaşarken sağ kanatta Valentin Rosier–Rachid Ghezzal ikilisiyle başarıyı yakalayan Sergen Yalçın, bu sezon da benzer bir planı uygulamayı hedefliyor.

Yeni transfer Murillo'yu beğenen Yalçın'ın, Cerny ile birlikte benzer bir sistemi hayata geçirmeyi düşündüğü ifade edildi. 4-0'lık Göztepe galibiyetinde sağ kanatta görev yapan Cerny–Murillo ikilisi performanslarıyla öne çıkmıştı. Cerny asist yaparken Murillo da gol sevinci yaşamıştı. Ligde ve kupada bu ikilinin sağ kanatta forma giymesi bekleniyor.

2020-21 ÖRNEĞİNİ BEKLİYOR

Kara Kartal, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olurken sağ kanatta Valentin Rosier 3 gol, 6 asistlik katkı sağlamış; Rachid Ghezzal ise 8 gol, 18 asistle oynayarak önemli bir performans ortaya koymuştu. O dönemde iki oyuncudan toplam 35 gollük katkı alan Sergen Yalçın, benzer hücum verimliliğini Cerny–Murillo ikilisinden de almayı amaçlıyor.

F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Fener'in Muriqi ısrarı!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02