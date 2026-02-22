Reese iddiası

Alman basınından Beşiktaş ile ilgili sürpriz transfer iddiası geldi. RND'nin haberine göre; siyah-beyazlı kulüp ara transfer döneminde Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin'in forması giyen Fabian Reese ile yakından ilgilendi. Kartal'ın oyuncu için resmi adım attığı ve 28 yaşındaki sol kanada yıllık 2 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi. Ancak deneyimli futbolcunun cazip maaş teklifine sıcak bakmadığı ve teklifi reddettiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaşlı kurmaylar geçen yıl yaz transfer döneminde Fabian Reese'ye benzer teklifte bulunmuş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Alman futbolcu Hertha Berlin'deki sözleşmesini geçen yaz uzatmıştı. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Fabian Reese'in kulübüyle olan mukavelesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Siyah-beyazlı yönetimin, Bundesliga 2'de skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alman sol kanat için yaz transfer döneminde bir kez daha Hertha Berlin'in kapısını çalacağı öğrenildi.

Fabian Reese, Bundesliga 2'de 6'ncı sırada yer alan Hertha Berlin'in en önemli gol umudu. Bundesliga 2'de bu sezon 22 maçta süre alan 28 yaşındaki yıldız, 6 kez ağları sallarken, tam 9 asist yaptı. Almanya Kupası'nda 4 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. Reese toplamda 16 gole direkt etki etti.

SÜRATLİ VE ÇOK YÖNLÜ

Çok yönlü Alman oyuncu patlayan deparları ve adam eksiltme özelliği ile öne çıkıyor. Kaleye dikine gitmeyi seven Reese, yüksek tempoya uyum sağlarken, 90 dakika boyunca enerjisini koruyabiliyor. Orijinal bölgesi sol kanat olan yıldız futbolcu, zaman zaman sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Bu yönüyle teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor.