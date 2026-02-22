CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Reese iddiası

Reese iddiası

Alman basınından RND, siyah-beyazlı yönetimin ocak ayında Hertha Berlin forması giyen Fabian Reese’ye 2 milyon euro maaş teklifi yaptığını ileri sürdü. Ancak 28 yaşındaki Alman sol kanat bu teklifi geri çevirdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Reese iddiası

Alman basınından Beşiktaş ile ilgili sürpriz transfer iddiası geldi. RND'nin haberine göre; siyah-beyazlı kulüp ara transfer döneminde Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin'in forması giyen Fabian Reese ile yakından ilgilendi. Kartal'ın oyuncu için resmi adım attığı ve 28 yaşındaki sol kanada yıllık 2 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi. Ancak deneyimli futbolcunun cazip maaş teklifine sıcak bakmadığı ve teklifi reddettiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaşlı kurmaylar geçen yıl yaz transfer döneminde Fabian Reese'ye benzer teklifte bulunmuş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Alman futbolcu Hertha Berlin'deki sözleşmesini geçen yaz uzatmıştı. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Fabian Reese'in kulübüyle olan mukavelesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Siyah-beyazlı yönetimin, Bundesliga 2'de skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alman sol kanat için yaz transfer döneminde bir kez daha Hertha Berlin'in kapısını çalacağı öğrenildi.

Fabian Reese, Bundesliga 2'de 6'ncı sırada yer alan Hertha Berlin'in en önemli gol umudu. Bundesliga 2'de bu sezon 22 maçta süre alan 28 yaşındaki yıldız, 6 kez ağları sallarken, tam 9 asist yaptı. Almanya Kupası'nda 4 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. Reese toplamda 16 gole direkt etki etti.

SÜRATLİ VE ÇOK YÖNLÜ

Çok yönlü Alman oyuncu patlayan deparları ve adam eksiltme özelliği ile öne çıkıyor. Kaleye dikine gitmeyi seven Reese, yüksek tempoya uyum sağlarken, 90 dakika boyunca enerjisini koruyabiliyor. Orijinal bölgesi sol kanat olan yıldız futbolcu, zaman zaman sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Bu yönüyle teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor.

G.Saray'dan tepki paylaşımı!
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
Puan kaybı sonrası gözler Tedesco'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan tepki paylaşımı! G.Saray'dan tepki paylaşımı! 01:08
Buruk: Büyük bir komedi Buruk: Büyük bir komedi 01:08
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! 01:08
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:08
G.Saray'dan VAR tepkisi G.Saray'dan VAR tepkisi 01:08
Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! 01:08
Daha Eski
Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... 01:08
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 01:08
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... 01:08
Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! 01:08
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 01:08
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 01:08