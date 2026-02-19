CANLI SKOR ANA SAYFA
Zafer şifresi Orkun-Oh

Kara Kartal, 1 puan üzerinde yer alan Göz-Göz’ü imha planını Kaptan Orkun Kökçü ve yeni transferi Oh’un üzerine kuracak. Milli maestro, son 6 maçta da skor katkısı verirken, Güney Koreli yıldız golcü oynadığı 2 maçta 2 gol, 2 asistle mest etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş, Başakşehir galibiyetiyle birlikte son 14 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, çifte kupalı 2020-21 sezonundaki 11 maçlık namağlup serisini geride bırakıp, gelecek adına güçlü sinyaller verdi. Siyah-beyazlılarda şimdi sıra sahasındaki Göztepe maçına geldi. Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için 1 puan üzerindeki rakibiyle kritik bir maça çıkacak olan Kara Kartal'da galibiyetin şifresi Kaptan Orkun Kökçü ve yeni transfer Güney Koreli golcü Oh olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet planlarını her geçen gün formunu yükselten iki yıldızı üzerine kuracak.

MAESTRO ORKUN VE KORE BOĞASI OH

Başakşehir karşılaşmasında ağları sarsan Orkun Kökçü, bu sezon 5 kez gol sevinci yaşadı.

Son 5 resmi maçta 5 kez ağları sarsan 25 yaşındaki maestro, bir gol daha atması halinde kariyer rekorunu egale edecek. Orkun kariyerinde ilk kez ligde dört maçlık bir seri yakaladı. İlk devrenin son haftası Kayseri maçında asist yapan 25 yaşındaki orta saha, böylece son 6 resmi maçta da skor katkısı verdi. Kökçü bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 2 maçta 2 gol, 2 asistlik katkısıyla taraftarın sevgilisi olan Oh da en iyi sezon başlangıcına imza attı. Müthiş ikili, Göztepe maçında Sergen Yalçın'ın en önemli kozları olacak.

BENFICA'YI PİŞMAN ETTİ

Başakşehir ağlarını da sarsan Orkun'un son dönemdeki harika performansı Portekiz'de geniş yer buldu.

Yapılan haberlerde; "Kökçü 5. vitese taktı... Orkun, Benfica'yı pişman etti. Başakşehir maçında harika oyununu bir golle de süslemesini bildi.

Harika performansıyla Beşiktaş'ı ayakta tutuyor" yorumları B yapıldı.

3.5 AYDA KANATLANDI

Serdal Adalı yönetiminde sezona çalkantılı bir süreçle başlayan Beşiktaş, yapılan doğru hamlelerle önemli bir değişim yaşadı. Siyah- beyazlılar, son 3.5 ayda hem oyun hem kadro olarak önemli bir gelişim gösterdi. Kara Kartal, oynadığı son 14 resmi maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi ve taraftarlarını sevindirdi. Beşiktaş, yaptığı doğru hamleler ve özellikle ara transferde Agbadou, Murillo, Asllani, Olaitan ve Oh takviyelerinin takıma olan pozitif katkısıyla, dönüşümün meyvelerini toplamaya başladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu çıkışı Pazar günü Dolmabahçe'de Göztepe'yle oynayacakları kritik karşılaşmada da sürdürmek istiyor.

