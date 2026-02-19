CANLI SKOR ANA SAYFA
Toure yoksa Rashica var

Toure yoksa Rashica var

Toure yoksa Rashica var
Beşiktaş, yeni transferleriyle Başakşehir deplasmanında güç gösterisi yaparken, Milot Rashica da eski günlerinden örnekler sunup yenilere ayak uydurdu. Kritik maçta galibiyet golünün asistini yapan Rashica, kanat bölgesindeki forma yarışında performansını artırmayı sürdürdü. Eleştirilere rağmen pes etmeyen Kosovalı yıldız sağ açık, 34. dakikada sakatlanan El Bilal Toure'nin yokluğunda da performansıyla beğeni topladı ve en önemli alternatiflerden birisi olacak. Sezonun ilk bölümünde taraftarların tepkisine maruz kalan isimlerden olan 29 yaşındaki tecrübeli hücumcu buna karşın küsmezken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kanat rotasyonunda yerini aldı. Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın aynı anda sakatlandığı süreci iyi değerlendiren Rashica, ligdeki Trabzonspor ve kupadaki Fenerbahçe derbilerinde asist yaparken, Rizespor maçında ise galibiyeti getiren golü kaydetti. Rashica'nın, Asllani başta olmak üzere ara transferde kadroya katılan isimlerle de yakından ilgilenmesi teknik heyetin de beğenisini topluyor.
