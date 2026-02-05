CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Murillo operasyonu!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Murillo operasyonu!

Beşiktaş, Marsilya'da teknik direktör De Zerbi ile tartışma yaşayan Amir Murillo için harekete geçti. Transferde atağa kalkan siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki sağ bek için Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Murillo operasyonu!

Beşiktaş'ta kış döneminin son haftası oldukça hareketli geçiyor. Siyah-beyazlılar, transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar resmi olarak 4 oyuncuyu renklerine bağlayan Kartal, 'fırsat transferi' olarak rotayı Marsilya'da forma giyen Amir Murillo'ya çevirdi. Teknik direktör Roberto De Zerbi ile sorun yaşayan Panamalı oyuncu için düğmeye basıldı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Fransız kulübü ile oyuncu arasında ipler kopma noktasına geldi. Yaz döneminde kadrosuna sağ bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, bu fırsattan faydalanıp Marsilya ile resmi görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı kurmayların 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 3.5 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Fransız ekibinin 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Operasyonu bizzat yürüten Başkan Serdal Adalı'nın transferi bitirmek için tüm şartları zorladığı öğrenildi.

DE ZERBI HEDEF GÖSTERDİ

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi basın toplantısında yenilen golleri eleştirerek "Futbolda hataları kabul ederim. Ancak oyuncularımda görmek istediğim şey açlık. Murillo evime yemeğe gelen nadir oyunculardan biridir ve ona olan sevgimi bilir. Ama ben aç oyuncular istiyorum. Aksi halde bu golleri yemeye devam ederiz" dedi. Murillo ise sosyal medyadan şu karşılığı verdi: "Çıkış yolu kalmadığında geriye kim olduğun kalır."

SON DAKİKA
