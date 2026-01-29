Beşiktaş'tan transferde Kostas Tsimikas sesleri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde kış transfer döneminin son günü olan 6 Şubat'a kadar tüm takviyeleri yapacaklarını açıklamıştı. Eyüpspor maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan siyah- beyazlı yönetim dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süren görüşmelerden sonra Nuno Tavares transferinden vazgeçen Adalı yönetimi sol bek için rotayı İtalya'ya çevirdi. Siyahbeyazlılar İtalyan devi Roma'da kiralık olarak forma giyen Kostas Tsimikas'ı transfer listesine dahil etti.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Yunan oyuncunun Serie A ekibiyle olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. İtalyan devi ise 29 yaşındaki sol bekin yerine alternatif bulmadan ayrılığa onay vermeme kararı aldı. Beşiktaş kurmayları tecrübeli oyuncunun transferi konusunda Roma'nın yanı sıra bonservisinin bulunduğu Liverpool'la da görüşmelerini sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Kostas Tsimikas'ın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026 sona erecek.

13 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Liverpool 2020 yılı yaz transfer döneminde Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katarken, Yunan ekibi Olympiakos'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Premier Lig devi, Jürgen Klopp döneminde forma şansı bulan Yunan oyuncuyu sezon başında Roma'ya kiralık olarak gönderdi.

Bu sezon Roma'da toplam 16 maçta forma şansı bulan deneyimli savunmacı, tek asistini UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice karşılaşmasında yapmıştı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Sol kanattan yaptığı adrese teslim ortalarla öne çıkan Kostas Tsimikas, duran toplar ve kornerlerde takımı için önemli koz. Set oyununda kilidi açabilecek paslar atabiliyor. 90 dakika boyunca sol çizgiyi etkili kullanacak kondisyon ve fizik güce sahip. Pres yapmayı seviyor, maç boyunca oyundan kopmuyor. Baskı altında soğukkanlılığını koruyor.

ZAYIF YÖNLERİ

Yunan sol bek savunmanın arkasına atılan toplarda pozisyon hatası yapabiliyor. Güçlü ve atletik kanat oyuncularına karşı zorluk yaşayabiliyor.

İkili mücadelelerde kolay geçildiği için eleştiri alıyor. Savunmaya katkısı hücuma göre daha zayıf.