Beşiktaş'tan El Bilal Toure kararı! Bonservisi alınacak

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Beşiktaş'ta son maçlarda attığı gollerle siyah- beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran El Bilal Toure'nin geleceği netlik kazandı. Teknik heyet ve yönetim kurulu, gerek mücadelesi gerek skora etki eden oyunuyla Malili forvetin performansından son derece memnun. Kronik problem ve ciddi bir sakatlık yaşamaması halinde 24 yaşındaki golcünün Atalanta'dan tapusunun alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YALÇIN: BONSERVİSİ ALINSIN

Şayet El Bilal Toure sezon boyunca kalan resmi maçlarda 15 gol barajına ulaşırsa, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu yönetim kararına gerek kalmadan otomatikman devreye girecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de banko oynattığı siyah beyazlı futbolcu için 'Bonservisi alınsın' raporu verdiği aktarıldı. Takım arkadaşlarıyla güçlü bağları ile dikkat çeken Malili oyuncu, antrenmanlardaki çalışkan ve hırslı görüntüsüyle alkış topluyor.

OPSİYONA 9 GOL KALDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın genelde sol kanatta görev verdiği El Bilal Toure'nin Afrika Kupası'ndan dönüşü muhteşem oldu. Türkiye Kupası'nda Keçirörengücü ve Süper Lig'de Kayserispor müsabakalarında ağları sallayan 24 yaşındaki yıldız, siyah- beyazlı forma altında gol sayısını 6'ya yükseltti. 5 de asisti bulunan Toure, 9 gol daha atarsa gol sayısını 15'e yükseltecek ve satın alma opsiyonu devreye girecek.

40 MİLYON EURO

Oyuncunun potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi, El Bilal Toure'nin bonservisini Atalanta'dan aldıktan sonra serbest kalma bedelini de belirledi. Siyah-beyazlı kurmaylar, yıldız forvetin sözleşmesine 40 milyon euro serbest kalma bedeli maddesi eklemeyi planlıyor. Transfermarkt verilerine göre Toure'nin piyasa değeri 15 milyon euro.