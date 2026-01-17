CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ndidi’ye İspanya’dan talip çıktı! Kiralamak istiyorlar

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ndidi’ye İspanya’dan talip çıktı! Kiralamak istiyorlar

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş’ın kadro planlamasında yer alan Wilfred Ndidi’ye La Liga’dan talip çıktı. Valencia, Nijeryalı ön libero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlanıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ndidi’ye İspanya’dan talip çıktı! Kiralamak istiyorlar
Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer alan Wilfred Ndidi'ye de talip çıktı. La Liga ekiplerinden Valencia, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Ndidi'den vazgeçmedi. Tribuna Deportiva'da yer alan habere göre; Yarasalar, Ndidi ile yeniden temas kurdu. Valencia'nın 29 yaşındaki Nijeryalı ön libero için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. La Liga temsilcisi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Sezon başında İngiliz ekibi Leicester'dan 8 milyon euroya gelen tecrübeli dinamo, 16 maçta 1376 dakika süre aldı. 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif!
DİĞER
Dursun Özbek’in gönlündeki orta saha belli oldu! Sadece onu istiyor...
Suriye'den dakika dakika gelişmeler! Ordunun operasyonu başladı: YPG hedefleri ateş altında
PSG'den F.Bahçe'ye 3. yıldız geliyor!
G.Saray'da hedef 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG’den net galibiyet! PSG’den net galibiyet! 01:02
Jasikevicius: İlk yarıda sezonun en iyi... Jasikevicius: İlk yarıda sezonun en iyi... 00:08
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı detayları A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı detayları 23:45
Kayserispor'dan Pierre-Gabriel açıklaması! Kayserispor'dan Pierre-Gabriel açıklaması! 23:22
Kante'li Al-Ittihad mağlup oldu! Kante'li Al-Ittihad mağlup oldu! 22:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 22:46
Daha Eski
Çorum'dan gol şov! Çorum'dan gol şov! 22:21
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı 21:49
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! 21:06
Süper Lig ekibine kayyum atandı! Süper Lig ekibine kayyum atandı! 20:48
G.Saray G.Antep maçına hazır G.Saray G.Antep maçına hazır 20:21
Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! 19:51