BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ndidi’ye İspanya’dan talip çıktı! Kiralamak istiyorlar
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş’ın kadro planlamasında yer alan Wilfred Ndidi’ye La Liga’dan talip çıktı. Valencia, Nijeryalı ön libero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlanıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer alan Wilfred Ndidi'ye de talip çıktı. La Liga ekiplerinden Valencia, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Ndidi'den vazgeçmedi. Tribuna Deportiva'da yer alan habere göre; Yarasalar, Ndidi ile yeniden temas kurdu. Valencia'nın 29 yaşındaki Nijeryalı ön libero için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. La Liga temsilcisi, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Sezon başında İngiliz ekibi Leicester'dan 8 milyon euroya gelen tecrübeli dinamo, 16 maçta 1376 dakika süre aldı. 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.