Transfer toplantısı

Ara transfer döneminde yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta dün toplantı gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik heyetle bir araya geldi. Adalı, Futbol A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüştü.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ara transfer döneminde yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta dün toplantı gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik heyetle bir araya geldi. Adalı, Futbol A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüştü.