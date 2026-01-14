Keçiören hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı.