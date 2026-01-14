CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Keçiören hazırlıkları

Keçiören hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
