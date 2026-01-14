Adım adım Tavares

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek hamlesinde Nuno Tavares'i ilk sırada tutuyor. Lazio'da forma giyen Tavares'le görüşmelerini olumlu yönde ilerleten Kartal, bir an önce bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da çıkan haberde siyahbeyazlıların 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi. Lazio ile Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemi üzerinde anlaşma noktasına geldiği aktarıldı.

9 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Lazio'nun Portekizli oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edilirken, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralamayı önceliğine aldığı bildirildi. İtalyan kulübünün Tavares için satın alma opsiyonunu 9 milyon euro olarak belirleyeceği kaydedildi. Satın alma opsiyonunun sezon sonunda devreye gireceği vurgulandı. Lazio ile sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek tecrübeli sol bekin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Nuno Tavares bu sezon 10 resmi maçta sahaya çıktı.

ARSENAL DE HAK SAHİBİ

Beşiktaş ve Lazio, Nuno Taraves transferinde önemli bir detayı daha görüşüyor. 2022-2025 yılları arası Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu olan Tavares'in halen daha oyuncu üzerinde hak sahibi olduğu belirtildi. Yüzde 35'lik pay hakkı olan İngiliz ekibiyle bu konuda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Lazio'nun bu payı düşürmek istediği kaydedildi.

AVRUPA'DA TECRÜBESİ ÇOK

Nuno Tavares, Avrupa'da önemli liglerde forma giyerek ciddi deneyim elde etti. Benfica'dan yetişen başarılı sol bek daha sonra İngiltere'de Nottingham Forest ve Arsenal'de, Fransa'da Marsilya ve son olarak İtalya'da Lazio'da forma giydi. Portekiz Milli Takımı'nda da süre alan Tavares, 25 yaşında olmasına karşın önemli tecrübeler edindi.

İTALYAN BASININDA GÜNDEM

Siyah-beyazlıların transferdeki bir numaralı gündemi Nuno Tavares, İtalyan basınında da en çok konuşulan isimlerden oldu. Lazio ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği aktarıldı. Beşiktaş'ın transferi bitirme noktasında olduğu duyuruldu.

LAZIO'NUN SÖZLEŞME ISRARI

Nuno Tavares konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olan Lazio'nun sözleşme konusunda önemli bir ısrarı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, şarta bağlı satın alma opsiyonu istese de İtalyan kulübünün 'zorunlu' satın alma opsiyonunu devreye alma yönünde şart koştuğu bildirildi.

KİRALAMA BEDELİ 1 MİLYON EURO

Sol bek transferinde Beşiktaş'ın hedefindeki Nuno Tavares için yapılan görüşmelerde detaylar netleşti. Çizme basını, kiralama bedelinin 1 milyon euro olacağını savundu. Haziran 2026'da ise 9 milyon euroluk satın alma opisyonunun devreye gireceği ileri sürüldü.