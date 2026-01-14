CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın kadrosuna katmak istediği Tammy Abraham konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. The Athletic'te yer alan özel haberde, Aston Villa'nın Abraham'ın yüksek maaşı nedeniyle transferde geri adım atmayı düşündüğü aktarıldı. İngiliz kulübün Beşiktaş'ın golcüsüyle anlaşma sağlamasının yüksek maaş nedeniyle zor gözüktüğü dile getirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Abraham’da maaş sürprizi
İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın kadrosuna katmak istediği Tammy Abraham konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. The Athletic'te yer alan özel haberde, Aston Villa'nın Abraham'ın yüksek maaşı nedeniyle transferde geri adım atmayı düşündüğü aktarıldı. İngiliz kulübün Beşiktaş'ın golcüsüyle anlaşma sağlamasının yüksek maaş nedeniyle zor gözüktüğü dile getirildi.
