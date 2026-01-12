CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Potada düşüş yaşanıyo

Potada düşüş yaşanıyo

Sezona rekor seriyle 13'te 13 yaparak başlayan Beşiktaş GAİN, düşüşe geçti. Fenerbahçe Beko'ya 101- 87 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Galatasaray MCT Technic'e deplasmanda 89-73 yenildi. Kartal üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Başantrenör Alimpijevic, "Oynadığımız basketbol her yönüyle kendi seviyemizin çok altındaydı" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Potada düşüş yaşanıyo
Sezona rekor seriyle 13'te 13 yaparak başlayan Beşiktaş GAİN, düşüşe geçti. Fenerbahçe Beko'ya 101- 87 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Galatasaray MCT Technic'e deplasmanda 89-73 yenildi. Kartal üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Başantrenör Alimpijevic, "Oynadığımız basketbol her yönüyle kendi seviyemizin çok altındaydı" dedi.
