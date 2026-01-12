Potada düşüş yaşanıyo

Sezona rekor seriyle 13'te 13 yaparak başlayan Beşiktaş GAİN, düşüşe geçti. Fenerbahçe Beko'ya 101- 87 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Galatasaray MCT Technic'e deplasmanda 89-73 yenildi. Kartal üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Başantrenör Alimpijevic, "Oynadığımız basketbol her yönüyle kendi seviyemizin çok altındaydı" dedi.
Sezona rekor seriyle 13'te 13 yaparak başlayan Beşiktaş GAİN, düşüşe geçti. Fenerbahçe Beko'ya 101- 87 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Galatasaray MCT Technic'e deplasmanda 89-73 yenildi. Kartal üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Başantrenör Alimpijevic, "Oynadığımız basketbol her yönüyle kendi seviyemizin çok altındaydı" dedi.