Potada ağır fatura

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, F.Bahçe Beko derbisindeki olaylar sebebiyle Beşiktaş Gain'e ceza yağdırıp ağır bir fatura çıkardı. Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın evinde oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle siyah-beyazlılara toplam 585 bin TL para cezası verdi.
