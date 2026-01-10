Abraham geri döndü

Beşiktaş, İngiliz yıldızı Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak kamptan ayrıldığını duyurdu. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasında "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür" denildi.
Beşiktaş, İngiliz yıldızı Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak kamptan ayrıldığını duyurdu. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasında "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür" denildi.