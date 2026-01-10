CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Abraham geri döndü

Abraham geri döndü

Beşiktaş, İngiliz yıldızı Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak kamptan ayrıldığını duyurdu. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasında "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abraham geri döndü
Beşiktaş, İngiliz yıldızı Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak kamptan ayrıldığını duyurdu. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasında "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür" denildi.
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43