Beşiktaş Felix planı değişti

Felix planı değişti

Emirhan Topçu dışında sol stoperi olmayan Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin kadroda tutulması gündeme geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Felix planı değişti

Emirhan Topçu dışında sol stoperi olmayan Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin kadroda tutulması gündeme geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'nin yanı sıra Bundesliga temsilcileri Mainz ve Union Berlin'in talip olduğu tecrübeli stoperden takımda kalması istenecek. Kabul etmesi halinde Alman stoper sezonun ikinci yarısında da Beşiktaş forması giyecek. Uduokhai teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almıyordu.

