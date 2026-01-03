Salih ve Jörgensen

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber Beşiktaş'ın planı netleşti.

Siyah-beyazlılar ilk olarak Borussia Dortmund'dan 27 yaşındaki orta saha Salih Özcan ile Chelsea'nin 23 yaşındaki kalecisi Filip Jörgensen'i listesinde ilk sırada tutuyor. Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varan Kartal, milli yıldıza imza attırmayı hedefliyor. Salih de siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Kısa süre içerisinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

YALÇIN'DAN ONAY

Mert Günok'un vedasıyla beraber kaleci hamlesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Filip Jörgensen öne çıkıyor. Chelsea'de geri planda kaldığı için ayrılmaya sıcak bakan Danimarkalı kaleci, Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. 23 yaşındaki genç kalecinin kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Jörgensen bu sezon 5 resmi maçta Chelsea'de kaleye geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Jörgensen transferine onay verdi. İngiliz kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

GÖNLÜ KARA KARTAL'DA

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği Salih Özcan, siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

Daha önce sosyal medyada Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe galibiyet için yaptığı paylaşıma Kartal emojisi bırakan Salih, Beşiktaş forması giymek için gün sayıyor. Bu sezon Bundesliga'da Borussia Dortmund'da istediği şansları bulamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla yeniden kariyerinde çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

B PLANI CONDE

Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir kaleci takviyesi yapacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Chelsea'den Filip Jörgensen listede ilk sırada olsa da alternatif isimler hazırlanıyor. Kartal, Villarreal'den 27 yaşındaki Diego Conde'yi B planı olarak listeye ekledi. Villarreal'de şans bulamayan İspanyol kalecinin ayrılmaya sıcak bakacağı aktarıldı.

Villarreal'le Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Diego Conde'nin piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.