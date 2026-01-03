Kadınlarda milli gurur

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nda milli gurur yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan Beyza Kaygusuz, Dilarasu Pılıç ve Zeynep Irmak Ölmezer, U17 Kız Milli Takımımızın, UEFA WU17 Avrupa Şampiyonası 2. Tur A Ligi maçları için 4-9 Ocak 2026 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosuna davet edildi.
